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Специалист Завьялова рассказала о значении активности для ментального здоровья

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Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике по Тольятти и Сызрани Марина Завьялова рассказала о значении физической активности для ментального здоровья.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Физическая активность смягчает стресс не только после его возникновения, но и непосредственно в момент нервного напряжения. Поэтому полезными считаются аэробные тренировки в конце рабочего дня», — заявила Завьялова.

В качестве примера она привела ходьбу, плавание, танцы, езду на велосипеде, бег.

Как считает эксперт, занятия спортом помогают справиться с хроническим стрессом и депрессией. Например, два-три раза в неделю можно заниматься фитнесом или ходить в бассейн.

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