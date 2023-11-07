Опрос: большинство россиян предпочитают читать фантастику и детективы

Согласно результатам нового исследования, которые есть в распоряжении RT, 35% опрошенных россиян, выбирая книги, отдают предпочтение фантастике, 27% — детективам и научно-популярной литературе, 25% — классике.

Самый популярный жанр книг среди респондентов — фантастика/фэнтези, его любят 36% россиян.

Второе место делят детективы и научно-популярная литература — по 27% голосов. На третьей строчке — классика с 25%. В первую пятёрку рейтинга также вошли исторические романы (21%) и книги о приключениях (16%), рассказали RT представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

14% опрошенных нравятся книги по психологии, 13% предпочитают деловую литературу, 7% — философскую, религиозную и эзотерическую.

Ещё 9% выбирают триллеры, 6% — любовные романы, а 5% — нон-фикшн.

По словам аналитиков, молодые россияне (до 34 лет) больше любят фэнтези и научпоп. В свою очередь, зрелые (старше 45 лет) чаще читают исторические романы.

Россияне с доходом от 80 тыс. рублей в месяц предпочитают профлитературу и научпоп чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Мужчины же чаще отдают предпочтение фэнтези, научпопу и бизнес-литературе, а женщины — детективам, классике, литературе по психологии и любовным романам.

Отечественных авторов россияне выбирают чуть чаще, чем зарубежных: 35% против 31% соответственно. При этом 75% респондентов предпочитают книги читать, а 16% — слушать.

6% респондентов признались, что не читают книг.

Участниками исследования стали 1,6 тыс. экономически активных жителей России старше 18 лет (из всех округов).

Ранее RT передавал, что, по результатам исследований российских издательств, лучшими отечественными хоррор-книгами года признаны «Светочи тьмы», «Цербер-хранитель» и «Час перед рассветом» Татьяны Корсаковой.