Песков: Медведев привёл гипотетический сценарий конфликта России и Польши

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что предположение зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева о прямом столкновении Польши с Россией и Белоруссией является гипотетическим сценарием развития событий.

Таким образом он прокомментировал статью Медведева в «Российской газете», в которой политик заявил о риске прямого военного столкновения Польши с Белоруссией и Россией.

Как отметил Песков, Медведев провёл глубокий анализ ситуации с изложением различных вариантов развития событий.

«Да, действительно, там разные сценарии описаны, которые гипотетически существуют на повестке дня», — сказал он.

Медведев также сравнил нынешние действия Польши с «авантюрной политикой Гитлера» и отметил, что польские власти в их экспансионизме не останавливают даже исторические последствия политики фашистской Германии и то, к чему это может привести саму Польшу.