Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о риске прямого военного столкновения Польши с Белоруссией и Россией.

«Наращивание военного потенциала самой Польши и польского военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Белоруссией и Россией», — заявил он «Российской газете».

По словам Медведева, в этом случае союзная группировка даст адекватный ответ для предотвращения исходящих угроз от «дурных амбиций польского истеблишмента».

Политик добавил, что в случае, если действия Польши поддержат её союзники по НАТО, это может привести к гораздо более серьёзным последствиям.

«Тогда Польша выполнит роль «гиены Европы», развязавшей третью мировую войну», — заключил он.

Медведев также сравнил нынешние действия Польши с «авантюрной политикой Гитлера» и отметил, что польские власти в их экспансионизме не останавливают даже исторические последствия политики фашистской Германии и то, к чему это может привести саму Польшу.

Ранее Михаил Подоляк, советник руководителя офиса Зеленского, заявлял, что Киев будет считать Варшаву близким другом лишь до окончания боевых действий, а затем между странами начнётся конкуренция.