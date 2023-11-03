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Реабилитолог Бондаренко: головная боль часто обусловлена болезнями позвоночника

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Реабилитолог, специалист по механотерапии, основатель и руководитель Центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко сообщил, что головная боль может быть связана с состоянием позвоночника и мышц шеи.
Реабилитолог Бондаренко: головная боль часто обусловлена болезнями позвоночника
  • Gettyimages.ru
  • © PixelsEffect

«Причина головной боли часто кроется в заболеваниях шейного и грудного отделов позвоночника, а также в плохой работе длинных разгибателей шеи — мышц, которые крепятся к затылочной части», — поделился специалист в интервью Радио Sputnik.

По его словам, из-за этого может подниматься внутричерепное давление, обостряется реакция на стрессы и на перемену погоды, ухудшается настроение и качество сна.

Лечение помогает устранить подобные причины головной боли, но для постановки диагноза нужно пройти обследование, добавил Бондаренко.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с сайтом kp.ru заявил, что сквозняки и переохлаждения могут спровоцировать простудные заболевания.

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