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На Кубани проведут более 5 тысяч мероприятий в День народного единства

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В День народного единства в Краснодарском крае состоится более 5 тыс. праздничных акций. Ожидается, что мероприятия посетят более 1,7 млн человек.
На Кубани проведут более 5 тысяч мероприятий в День народного единства
  • Gettyimages.ru
  • © Fotofantastika

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Жители и гости региона в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» смогут посетить выставки, спектакли, презентации, кинопоказы в театрах, музеях, концертных и выставочных залах.

Также пройдут различные мультимедийные экспозиции, концерты национальных коллективов, мастер-классы, конкурсы рисунков, тематические авто- и мотопробеги.

На 30 площадках края организуют «Большой этнографический диктант».

Ранее в Ростове-на-Дону рассказали о программе мероприятий в День народного единства.

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