На Кубани проведут более 5 тысяч мероприятий в День народного единства

В День народного единства в Краснодарском крае состоится более 5 тыс. праздничных акций. Ожидается, что мероприятия посетят более 1,7 млн человек.

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Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Жители и гости региона в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» смогут посетить выставки, спектакли, презентации, кинопоказы в театрах, музеях, концертных и выставочных залах. Также пройдут различные мультимедийные экспозиции, концерты национальных коллективов, мастер-классы, конкурсы рисунков, тематические авто- и мотопробеги. На 30 площадках края организуют «Большой этнографический диктант». Ранее в Ростове-на-Дону рассказали о программе мероприятий в День народного единства.