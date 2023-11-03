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Ессентуки и Воронеж стали лидерами в списке бюджетных городов для отдыха в ноябре

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Согласно новому исследованию, Ессентуки и Воронеж стали лидерами в рейтинге бюджетных городов для отдыха в ноябрьские праздники.
Ессентуки и Воронеж стали лидерами в списке бюджетных городов для отдыха в ноябре
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir Zapletin

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.

Средняя стоимость посуточной аренды в День народного единства в Ессентуках составляет 2,2 тыс. рублей за сутки. В Воронеже — 2,3 тыс. рублей, в Пятигорске — 2,5 тыс. рублей.

Далее по возрастанию стоимости идут Светлогорск (2,6 тыс. рублей), Адлер (2,6 тыс.), Екатеринбург (2,7 тыс.), Петрозаводск (2,8 тыс.), Краснодар (2,9 тыс.), Рязань (2,9 тыс.) и Калининград (2,9 тыс. рублей).

Также было отмечено, что сильнее всего по сравнению с октябрём ставки за аренду снизились в Светлогорске — на 22%. В Воронеже — на 13%, в Пятигорске — на 8%, в Адлере — на 7%, в Ессентуках — на 6%.

Ранее сообщалось, что Москва стала самым популярным направлением на ноябрьские праздники.

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