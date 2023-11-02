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Москва стала самым популярным направлением на ноябрьские праздники

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Согласно новому исследованию, Москва стала лидером среди самых популярных направлений для отдыха на ноябрьские праздники в 2023 году.
Москва стала самым популярным направлением на ноябрьские праздники
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

На долю столичных отелей пришлось 22,9% заказов.

На втором месте Санкт-Петербург, где планируют отдохнуть 17,3% россиян.

Далее в списке идут Сочи (11,1%), Казань (3,8%), Калининград (3,0%), Екатеринбург (2,3%), Нижний Новгород (2,0%), Краснодар (1,8%), Новосибирск (1,2%) и Владивосток (1,1%).

Из зарубежных городов россияне предпочли Стамбул (9,8% бронирований), Дубай (4,3%), Бангкок (4,0%), Минск (3,4%), Паттайю (2,8%), Ереван (2,5%), Шанхай (2,4%), Рим (1,9%), Париж (1,8%) и Баку (1,8%).

Ранее сообщалось, что в октябре отели стали самым популярным типом размещения у туристов в России.

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