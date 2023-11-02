Москва стала самым популярным направлением на ноябрьские праздники
- АГН «Москва»
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.
На долю столичных отелей пришлось 22,9% заказов.
На втором месте Санкт-Петербург, где планируют отдохнуть 17,3% россиян.
Далее в списке идут Сочи (11,1%), Казань (3,8%), Калининград (3,0%), Екатеринбург (2,3%), Нижний Новгород (2,0%), Краснодар (1,8%), Новосибирск (1,2%) и Владивосток (1,1%).
Из зарубежных городов россияне предпочли Стамбул (9,8% бронирований), Дубай (4,3%), Бангкок (4,0%), Минск (3,4%), Паттайю (2,8%), Ереван (2,5%), Шанхай (2,4%), Рим (1,9%), Париж (1,8%) и Баку (1,8%).
Ранее сообщалось, что в октябре отели стали самым популярным типом размещения у туристов в России.