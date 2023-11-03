В Москве рассказали о графике работы социальных учреждений в праздничные дни
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на сайт мэра Москвы.
Так, центры госуслуг «Мои документы» будут закрыты в День народного единства, 4 ноября.
Взрослые поликлиники 4 и 5 ноября работают с 09:00 до 16:00, 6 ноября — с 09:00 до 18:00.
На три праздничных дня закроют единый центр поддержки участников СВО и членов их семей, а также центры занятости населения «Моя работа» и «Моя карьера».
График работы молочно-раздаточных пунктов, а также центров «Московского долголетия» не изменится.
Все дворцы бракосочетания и архивно-информационный отдел 3 ноября будут осуществлять приём посетителей до 17:00. 4 ноября ЗАГСы закрыты, с 5 по 7 ноября будут открыты дворцы бракосочетания №1 и 4.
Ранее сообщалось, что Московский зоопарк перешёл на работу по зимнему графику, который продлится до 29 февраля 2024 года.