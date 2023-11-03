В Москве рассказали о графике работы социальных учреждений в праздничные дни

Социальные учреждения Москвы в выходные дни с 4 по 6 ноября будут работать по особому графику.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на сайт мэра Москвы.

Так, центры госуслуг «Мои документы» будут закрыты в День народного единства, 4 ноября.

Взрослые поликлиники 4 и 5 ноября работают с 09:00 до 16:00, 6 ноября — с 09:00 до 18:00.

На три праздничных дня закроют единый центр поддержки участников СВО и членов их семей, а также центры занятости населения «Моя работа» и «Моя карьера».

График работы молочно-раздаточных пунктов, а также центров «Московского долголетия» не изменится.

Все дворцы бракосочетания и архивно-информационный отдел 3 ноября будут осуществлять приём посетителей до 17:00. 4 ноября ЗАГСы закрыты, с 5 по 7 ноября будут открыты дворцы бракосочетания №1 и 4.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк перешёл на работу по зимнему графику, который продлится до 29 февраля 2024 года.