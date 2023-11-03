Путин поручил правительству создать план по развитию природоподобных технологий

Президент России Владимир Путин поручил правительству в течение полугода разработать и утвердить план мероприятий по развитию природоподобных технологий в России.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что речь идёт в том числе о создании передовой научной инфраструктуры, формировании кадровых ресурсов и проведении научных исследований в этой сфере.

Также Путин поручил кабмину принять меры по стабилизации цен на топливо.

Кроме того, российский президент подписал закон об экспорте СПГ без привязки к конкретным месторождениям.