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Путин поручил правительству создать план по развитию природоподобных технологий

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Президент России Владимир Путин поручил правительству в течение полугода разработать и утвердить план мероприятий по развитию природоподобных технологий в России.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что речь идёт в том числе о создании передовой научной инфраструктуры, формировании кадровых ресурсов и проведении научных исследований в этой сфере.

Также Путин поручил кабмину принять меры по стабилизации цен на топливо.

Кроме того, российский президент подписал закон об экспорте СПГ без привязки к конкретным месторождениям.

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