Путин поручил правительству создать план по развитию природоподобных технологий
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что речь идёт в том числе о создании передовой научной инфраструктуры, формировании кадровых ресурсов и проведении научных исследований в этой сфере.
Также Путин поручил кабмину принять меры по стабилизации цен на топливо.
Кроме того, российский президент подписал закон об экспорте СПГ без привязки к конкретным месторождениям.