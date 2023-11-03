Lamoda арендует магазины Adidas в России

Статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что онлайн-компания Lamoda арендует помещения, которые ранее занимал в стране немецкий бренд Adidas.

Отмечается, что первые магазины Lamoda Sport на их месте планируется открыть до конца года.

«Онлайн-ритейлер Lamoda сейчас, действительно, заключает договоры аренды помещений, которые прежде занимали торговые точки бренда Adidas», — передаёт РИА Новости.

По данным агентства, платформа уже уведомила об этом Минпромторг.

Ранее сообщалось, что новым владельцем Adidas в России может стать собственник «Стокманна» Яков Панченко.

Также российский лидер Владимир Путин положительно оценил ситуацию в экономике России.