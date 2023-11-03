RT в Telegram
Подпишись

Lamoda арендует магазины Adidas в России

Короткая ссылка
Статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что онлайн-компания Lamoda арендует помещения, которые ранее занимал в стране немецкий бренд Adidas.

Отмечается, что первые магазины Lamoda Sport на их месте планируется открыть до конца года.

«Онлайн-ритейлер Lamoda сейчас, действительно, заключает договоры аренды помещений, которые прежде занимали торговые точки бренда Adidas», — передаёт РИА Новости.

По данным агентства, платформа уже уведомила об этом Минпромторг.

Ранее сообщалось, что новым владельцем Adidas в России может стать собственник «Стокманна» Яков Панченко.

Также российский лидер Владимир Путин положительно оценил ситуацию в экономике России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить