Lamoda арендует магазины Adidas в России
Отмечается, что первые магазины Lamoda Sport на их месте планируется открыть до конца года.
«Онлайн-ритейлер Lamoda сейчас, действительно, заключает договоры аренды помещений, которые прежде занимали торговые точки бренда Adidas», — передаёт РИА Новости.
По данным агентства, платформа уже уведомила об этом Минпромторг.
Ранее сообщалось, что новым владельцем Adidas в России может стать собственник «Стокманна» Яков Панченко.
Также российский лидер Владимир Путин положительно оценил ситуацию в экономике России.