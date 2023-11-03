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Сбербанк повысил ставки по ипотеке

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Сбербанк с 3 ноября повысил ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынке на 1,4 процентного пункта.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Сбера».

Отмечается, что минимальная ставка теперь составляет 15,6%.

При этом в кредитной организации уточнили, что по программам с господдержкой ставки не меняются.

Так, минимальная ставка по программе «Господдержка» составляет от 8%, по «Семейной ипотеке» — от 6%.

Ранее руководитель отдела сделок с недвижимостью финансовой группы Proffinans Лариса Ладыгина перечислила плюсы рассрочки по сравнению с ипотекой при покупке недвижимости.

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