Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Сбера».
Отмечается, что минимальная ставка теперь составляет 15,6%.
При этом в кредитной организации уточнили, что по программам с господдержкой ставки не меняются.
Так, минимальная ставка по программе «Господдержка» составляет от 8%, по «Семейной ипотеке» — от 6%.
Ранее руководитель отдела сделок с недвижимостью финансовой группы Proffinans Лариса Ладыгина перечислила плюсы рассрочки по сравнению с ипотекой при покупке недвижимости.