Специалист в области недвижимости назвала преимущества рассрочки перед ипотекой

Руководитель отдела сделок с недвижимостью финансовой группы Proffinans Лариса Ладыгина перечислила плюсы рассрочки по сравнению с ипотекой при покупке недвижимости.

Прежде всего рассрочка позволяет приобрести жильё у застройщика в том случае, если банк не одобрил покупателю ипотеку, объяснила она в разговоре с Life.ru.

Рассрочка позволяет покупателю планировать свой бюджет. Также, по её словам, при получении рассрочки отсутствуют проценты и расходы по сделке, такие как оценка квартиры, страховка, нотариальные заявления. А в случае задолженности застройщик может предоставить отсрочку, и это не отразится на кредитной истории.

При рассрочке клиент избавлен от необходимости обращаться в банк, что упрощает процесс покупки и ускоряет его.

Существенным преимуществом является и тот факт, что приобретаемое в рассрочку жильё лишено обременений, в отличие от того, которое покупается по ипотеке, заключила Ладыгина.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о планах Банка России по изменениям в ипотечном кредитовании. Он заявил, что одна из главных целей — снизить риски банков при выдаче ипотеки.