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Правительство России расширило программу льготного автокредитования

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В России расширят программу льготного автокредитования на людей с ограничениями по здоровью, заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Правительство России расширило программу льготного автокредитования
  • Gettyimages.ru
  • © Petrov Sergey

«Теперь воспользоваться льготным предложением также смогут люди и с ограничениями по здоровью», — цитирует его РИА Новости.

По словам Мишустина, в ближайшие годы на поддержку отечественного автопрома и повышение спроса выделят около 30 млрд рублей: эти средства пойдут в том числе на реализацию действующей программы автокредитования, которая позволяет получить скидку до 25% от стоимости авто. На неё смогут претендовать определённые категории граждан: медработники, учителя, участники СВО, а также их близкие.

«При покупке отечественных электромобилей в кредит скидка увеличится до 35%», — добавил Мишустин.

Национальный автомобильный союз ранее обратился в Минпромторг, ФАС и ЦБ с просьбой ограничить комиссию дилеров за оформление кредитов.

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в августе прокомментировал ситуацию со ставками по автокредитам для физлиц.

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