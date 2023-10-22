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Автомобильный союз попросил ограничить комиссии дилеров за оформление кредита

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Национальный автомобильный союз обратился в Минпромторг, ФАС и ЦБ с просьбой ограничить комиссию дилеров за оформление кредитов.
Автомобильный союз попросил ограничить комиссии дилеров за оформление кредита
  • Gettyimages.ru
  • © J. Conrad Williams Jr. / Newsday RM

В НАС отметили, что комиссия за оформление кредита у крупных автомобильных дилеров достигает 9% от размера кредита, что является одним из факторов резкого роста стоимости автомобилей.

«Необходимо ограничить размер комиссии за оформление кредита на уровне других каналов продаж, где размер комиссии не превышает 4%», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее в Минпромторге перечислили марки авто, рекомендованных для использования чиновниками.

В перечень вошли российские бренды Lada, «Москвич», Aurus, Evolute и УАЗ, а также китайская марка Haval.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с RT заявил, что чиновник должен ездить на том же автомобиле, что и рядовой житель.

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