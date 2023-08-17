Автоэксперт Кадаков дал прогноз по ставкам по автокредитам для физлиц

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал ситуацию со ставками по автокредитам для физлиц.

«Очевидно, что после того как Центробанк России повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта до 12%, банки пересмотрят условия выдачи заёмных средств на покупку автомобиля», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его прогнозу, ставки по автокредитам могут вырасти не одномоментно, а в течение одного-двух месяцев.

«Если сейчас кредитные организации выдают физлицам деньги под 17—18% годовых, то можно смело ожидать, что ставка в разных банках на автокредит составит около 22—25%», — предположил эксперт.

Ранее эксперты сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто» проанализировали сделки по выкупу машин у частных лиц в Москве и Санкт-Петербурге и выяснили, какие иностранные марки чаще всего продавали в этом году.