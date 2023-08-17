Автоэксперт Кадаков дал прогноз по ставкам по автокредитам для физлиц
- РИА Новости
«Очевидно, что после того как Центробанк России повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта до 12%, банки пересмотрят условия выдачи заёмных средств на покупку автомобиля», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его прогнозу, ставки по автокредитам могут вырасти не одномоментно, а в течение одного-двух месяцев.
«Если сейчас кредитные организации выдают физлицам деньги под 17—18% годовых, то можно смело ожидать, что ставка в разных банках на автокредит составит около 22—25%», — предположил эксперт.
Ранее эксперты сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто» проанализировали сделки по выкупу машин у частных лиц в Москве и Санкт-Петербурге и выяснили, какие иностранные марки чаще всего продавали в этом году.