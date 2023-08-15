В Москве и Петербурге Kia и Nissan стали самыми популярными в сервисе выкупа авто с пробегом

Эксперты сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто» проанализировали сделки по выкупу машин у частных лиц в Москве и Санкт-Петербурге и выяснили, какие иностранные марки чаще всего продавали в этом году.

Об этом информирует «Российская газета».

Согласно полученным данным, чаще всего за выкупом обращались владельцы автомобилей Kia (10% от всех сделок), Nissan (8%), Volkswagen (7%), Škoda (7%) и Renault (6%).

Самыми часто выкупаемыми моделями стали Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan, Kia Rio и Škoda Rapid.

Наиболее часто за услугой выкупа обращались владельцы автомобилей 2012 и 2018 годов выпуска, реже — 2013 и 2014 годов.

Медианная стоимость выкупа пятилетнего авто с пробегом до 100 тыс. км составила 1,6 млн рублей, а девятилетнего — 1 млн рублей.

Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации на кредитном рынке России. Он заявил, что на данный момент, в частности, отмечается положительная динамика в сфере выдачи автокредитов.