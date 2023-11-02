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Генпрокуратура обязала производителей не снижать объём товаров первой необходимости

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Генпрокуратура России добилась внесения изменений в государственный стандарт (ГОСТ) и обязала производителей не снижать объём товаров первой необходимости.
Генпрокуратура обязала производителей не снижать объём товаров первой необходимости
  • РИА Новости

Отмечается, что производители масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, чёрного чая и других товаров первой необходимости должны использовать фиксированный объём названного товара.

«Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 грамм, молоко — 200, 250, 500, 1000, 2000 мл», — говорится в заявлении.

В октябре крупные производители мяса курицы стали снижать оптовые цены после обращения Федеральной антимонопольной службы России.

Кроме того, российский президент Владимир Путин заявил, что правительство должно своевременно задействовать необходимые механизмы регулирования при росте цен на курятину и другие продукты.

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