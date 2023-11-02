Суд Москвы заочно арестовал подполковника ГУР Минобороны Украины Кириловца

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал украинского подполковника, сотрудника ГУР Минобороны Украины Максима Кириловца по делу о подготовке теракта.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кириловца Максима Леонидовича сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента задержания», — сообщили ТАСС в суде.

Кириловца объявили в международный розыск и заочно предъявили обвинения в подготовке теракта, незаконном хранении оружия и пересечении границы России, а также создании террористического сообщества и контрабанде оружия.

Ранее СК по Запорожской области передал в суд дело в отношении 32-летнего жителя Токмака, который обвиняется в преступлении по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении).

До этого трое солдат ВСУ получили длительные тюремные сроки за массовое убийство мирных жителей.