Трое солдат ВСУ получили длительные тюремные сроки за массовое убийство мирных жителей
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Верховный суд ДНР приговорил троих солдат 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ к длительным срокам за убийство восьми мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, с февраля по апрель 2022 года военнослужащие Олег Колмычевский, Дмитрий Добровольский и Александр Ромашин находились в Мариуполе на боевых позициях.

Командование поставило перед ними задачу ликвидировать обнаруженных вблизи их боевых позиций мирных граждан.

По приказу Колмычевского Добровольский и Ромашин задерживали и расстреливали встречных мирных граждан.

Всего военнослужащие убили восемь человек, среди которых одна женщина.

«Фигуранты признали вину в полном объёме и раскаялись в содеянном», — говорится в сообщении.

Суд приговорил Колмычевского к пожизненному лишению свободы, Добровольского и Ромашина — к 30 годам тюрьмы.

Ранее RT сообщал, что в ДНР трёх нацгвардейцев Украины приговорили к пожизненному заключению.