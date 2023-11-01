Трое солдат ВСУ получили длительные тюремные сроки за массовое убийство мирных жителей

Верховный суд ДНР приговорил троих солдат 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ к длительным срокам за убийство восьми мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, с февраля по апрель 2022 года военнослужащие Олег Колмычевский, Дмитрий Добровольский и Александр Ромашин находились в Мариуполе на боевых позициях.

Командование поставило перед ними задачу ликвидировать обнаруженных вблизи их боевых позиций мирных граждан.



По приказу Колмычевского Добровольский и Ромашин задерживали и расстреливали встречных мирных граждан.

Всего военнослужащие убили восемь человек, среди которых одна женщина.



«Фигуранты признали вину в полном объёме и раскаялись в содеянном», — говорится в сообщении.



Суд приговорил Колмычевского к пожизненному лишению свободы, Добровольского и Ромашина — к 30 годам тюрьмы.



Ранее RT сообщал, что в ДНР трёх нацгвардейцев Украины приговорили к пожизненному заключению.