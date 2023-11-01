В ДНР трёх нацгвардейцев Украины приговорили к пожизненному заключению
01 ноября 2023

В ДНР трёх нацгвардейцев Украины приговорили к пожизненному заключению

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Верховный суд ДНР приговорил трёх военнослужащих Нацгвардии Украины к пожизненному заключению за массовое убийство мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, в марте 2022 года помощник пулемётчика Денис Залевский, выполняя приказ командира, открыл огонь по троим невооружённым мужчинам. В результате двое мирных жителей скончались на месте, одному удалось укрыться от огня.

Также Залевский вместе со стрелком Евгением Кирисом и гранатомётчиком Богданом Кашпруком расстреляли три автомобиля с находящимися внутри мирными жителями. Четверо мужчин скончались на месте, шестерым удалось убежать.

«Вину в инкриминируемых деяниях фигуранты признали в полном объёме», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в ДНР осудили морпеха ВСУ за приказ об убийстве мирного жителя.