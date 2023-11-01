В Запорожской области передали в суд дело не сообщившего о подготовке теракта жителя

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СК по Запорожской области передал в суд дело в отношении 32-летнего жителя Токмака, который обвиняется в преступлении по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). Об этом сообщает ведомство.
По версии следствия, в мае 2022 года обвиняемому стало известно, что трое его знакомых планируют теракт на территории блокпоста ВС РФ в городе Токмаке.
Для этого они изготовили самодельное взрывное устройство.
В итоге диверсантам не удалось исполнить план, так как они были задержаны.
«Фигурант, осознавая и предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, не сообщил в правоохранительные органы известную ему информацию о лицах, которые готовят террористический акт», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщал RT, уголовное дело в отношении троих граждан Украины, готовивших теракт, рассматривается в суде.