В Запорожской области передали в суд дело не сообщившего о подготовке теракта жителя

СК по Запорожской области передал в суд дело в отношении 32-летнего жителя Токмака, который обвиняется в преступлении по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). Об этом сообщает ведомство.

По версии следствия, в мае 2022 года обвиняемому стало известно, что трое его знакомых планируют теракт на территории блокпоста ВС РФ в городе Токмаке.

Для этого они изготовили самодельное взрывное устройство.

В итоге диверсантам не удалось исполнить план, так как они были задержаны.



«Фигурант, осознавая и предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, не сообщил в правоохранительные органы известную ему информацию о лицах, которые готовят террористический акт», — говорится в сообщении.



Как ранее сообщал RT, уголовное дело в отношении троих граждан Украины, готовивших теракт, рассматривается в суде.