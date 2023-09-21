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В Запорожской области состоится суд над готовившими теракт украинцами

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RT
Следственный комитет по Запорожской области направил в суд уголовное дело в отношении двух украинцев, которые готовили теракт в городе Токмаке.
В Запорожской области состоится суд над готовившими теракт украинцами
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  • © Zolnierek

По версии следствия, с апреля по август 2022 года двое мужчин решили заложить бомбу на блок-посту в Токмаке, чтобы дестабилизировать деятельность военнослужащих ВС России.

Оба обвиняются по статьям 222 УК России (незаконные приобретение, хранение боеприпасов), 222.1 УК России (незаконные приобретение, хранение, ношение взрывных устройств, совершённые группой лиц по предварительному сговору), 223.1 УК России (незаконное изготовление взрывных устройств, совершённое группой лиц по предварительному сговору), 205 УК России (покушение на террористический акт).

«По уголовному делу следователем СК России осуществлён осмотр места происшествия, допросы свидетелей и обвиняемых, проведены необходимые экспертизы, в том числе баллистические», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал RT, в Ростове-на-Дону состоялось слушание дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко.

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