Врач Савельева: частая усталость может быть признаком гипотиреоза или анемии

Старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева рассказала, что постоянная слабость и чувство усталости могут говорить о наличии железодефицитной анемии и ряде других заболеваний.

Недостаток железа в организме может привести к снижению уровня гемоглобина, что вызывает усталость и слабость, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».

«Если у вас есть эти симптомы в сочетании с пониженным аппетитом, бледностью кожи и ногтей, обратитесь к врачу для диагностики и лечения», — посоветовала Савельева.

Кроме прочего, такие состояния могут указывать на гипотиреоз, диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, хроническую почечную недостаточность, аутоиммунные заболевания, инфекции и некоторые виды рака. Наконец, слабость может говорить о синдроме хронической усталости или депрессии, заключила терапевт.

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