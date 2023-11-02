Врач Чудинская назвала нечёткую речь одним из возможных признаков инсульта

Врач АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), невролог высшей категории Галина Чудинская перечислила главные признаки инсульта.

В беседе с Life.ru врач рассказала, что инсультам больше подвержены мужчины.

Она также назвала признаки инсульта, среди которых: асимметричность лица, нечёткая речь и двоение перед глазами, головокружение, шаткость при ходьбе, слабость в конечностях — руке или ноге, обычно с одной стороны.

«Если обнаружены эти признаки, необходима срочная госпитализация. Чем быстрее пациент окажется в больнице, тем выше шанс на его выздоровление», — добавила Чудинская.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Бирюкова в разговоре с газетой «Известия» перечислила первые симптомы тромбоза.