В Роскачестве рассказали, какой должна быть температура в квартире в отопительный сезон

Заместитель директора Департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков рассказал RT, какая температура должна быть в квартире в холодное время года, и что делать, если установленные в этом отношении нормы не соблюдаются.

Температура воздуха в квартире в отопительный сезон должна быть не ниже +18 °С (в угловых комнатах — не ниже +20 °С). Предоставление коммунальных услуг потребителям должно осуществляться бесперебойно либо с перерывами.

По словам Позднякова, перебои в отоплении могут быть, но незначительные: не более 24 ч (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 ч единовременно — при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °С до нормативной температуры (18—20 °С); не более 8 ч единовременно — при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 до +12 °С; не более 4 ч единовременно — при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 до +10 °С.

В течение этого времени проблемы должны быть устранены.

Если батареи холодные, необходимо обратиться в аварийную службу, управляющую компанию или непосредственно к поставщику услуги, сказал Поздняков.

«Специалист проведёт осмотр системы отопления и определит, в чём проблема. Также он составит акт в двух экземплярах, один из которых останется у владельца квартиры. Этот акт потребуется для обращения за перерасчётом платы за отопление или защиты своих интересов в суде, если до него дойдёт», — уточнил он.

Чтобы составить акт, который имеет юридическую силу, необходимо предупредить управляющую компанию или поставщика услуги о намерении сделать замеры, созвать комиссию для подтверждения показания замеров, не влиять на температуру искусственно, добавил собеседник RT.

«Измерение температуры воздуха в жилых помещениях проводят в комнате (при наличии нескольких комнат — в наибольшей по площади жилой комнате), в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и обогревающего элемента на 0,5 м, и в центре помещения (точке пересечения диагональных линий помещения) на высоте 1 м. При этом измерительные приборы должны соответствовать требованиям стандартов (ГОСТ 30494-96)», — объяснил Поздняков.

Если специалист не приехал на ваш вызов, нужно повторно обратиться к диспетчеру и сообщить о неявке. Жалоба должна быть зафиксирована в диспетчерской службе.

«Если после осмотра специалиста проблема зафиксирована, но не решена, составьте претензию в адрес руководства управляющей компании или поставщика (коллективную — если отопления нет у всего дома). Также можно пожаловаться в Роспотребнадзор или территориальный отдел жилищной инспекции. Финальный шаг — обращение в суд», — заявил Поздняков.

К иску нужно будет приложить все доступные вам документы: акты, результаты замеров, квитанции, показания свидетелей, записи о телефонных обращениях (обращениях через интернет), жалобы и претензии, которые вы рассылали, резюмировал он.

Ранее стало известно, что утром 1 ноября в Москве зарегистрировали повторение температурного рекорда 1934 года. В 09:00 на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру +12,6 °С.