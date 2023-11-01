В Москве побит температурный рекорд 1934 года

Утром в среду, 1 ноября, в Москве зарегистрировали повторение температурного рекорда 1934 года, заявила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В 9:00 на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано повторение рекорда 1934 года, воздух прогрелся до +12,6 °С», — сказала Позднякова в беседе с «Российской газетой».

По её словам, к 13:00 эта же метеостанция показала +14,4 °С.

Со своей стороны руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» отметил, что тепло, наступившее в столичном регионе, закончится в четверг, 2 ноября.

«Понижение температуры начнётся уже завтра с прохождением холодного фронта, в Москве выпадет небольшой дождь, на востоке области он будет умеренный и даже местами сильный. Но уже в воскресенье и понедельник новая волна тепла приходит с новым циклоном, и мы опять окунаемся в рекордное тепло», — сообщил эксперт.

Он добавил, что ожидается +10...+12 °С.

Ранее начальник отдела гидрометобеспечения Ставропольского ЦГМС Светлана Пьянова рассказала о тёплой погоде в регионе в начале ноября.