Синоптики пообещали тёплое начало ноября на Ставрополье
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Победа 26» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
По её словам, в первую декаду температура воздуха местами будет достигать +25 °С.
«Вторая-третья декады станут более осенними. Преобладающая ночная температура будет на уровне +2...+7 °С, дневная +8...+13 °С. В конце месяца в отдельные ночи температура понизится до -2…-7 °С, днём столбики термометров покажут +4...+9 °С», — отметила эксперт.
Кроме того, синоптик добавила, что во второй-третьей декадах ноября в крае возможны дождь и мокрый снег.
Также стало известно, что в Кировской области предупредили о резком ухудшении погоды, передаёт progorod43 со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
Как заявили в управлении, 1 ноября местами ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, гололёд, туман. В отдельных районах — ледяной дождь.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина спрогнозировала потепление до +18 °С на юге ЦФО.