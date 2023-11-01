Синоптики пообещали тёплое начало ноября на Ставрополье

Начальник отдела гидрометобеспечения Ставропольского ЦГМС Светлана Пьянова рассказала о тёплой погоде в регионе в начале ноября.

Об этом сообщает ИА «Победа 26» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По её словам, в первую декаду температура воздуха местами будет достигать +25 °С.

«Вторая-третья декады станут более осенними. Преобладающая ночная температура будет на уровне +2...+7 °С, дневная +8...+13 °С. В конце месяца в отдельные ночи температура понизится до -2…-7 °С, днём столбики термометров покажут +4...+9 °С», — отметила эксперт.

Кроме того, синоптик добавила, что во второй-третьей декадах ноября в крае возможны дождь и мокрый снег.

Также стало известно, что в Кировской области предупредили о резком ухудшении погоды, передаёт progorod43 со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

Как заявили в управлении, 1 ноября местами ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, гололёд, туман. В отдельных районах — ледяной дождь.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина спрогнозировала потепление до +18 °С на юге ЦФО.