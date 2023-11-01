Синоптик Паршина спрогнозировала потепление до +18 °С на юге ЦФО
- РИА Новости
В беседе с «Российской газетой» она также сообщила, что на широте Москвы в ближайшие дни ожидается +13 °С.
«Это выше нормы на 7 — 8 градусов, погода больше напоминает нам конец сентября», — отметила синоптик.
В четверг, 2 ноября, в Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ивановской областях пройдёт сильный дождь.
В этот же день в Москве ночью и днём + 6...+8 °С.
3 и 4 ноября в ночь ожидаются слабые заморозки, днём +5...+7 °С. Без осадков.
5 и 6 ноября температура воздуха опять поднимется до +15...+16 °С.
Ранее синоптик Варакин спрогнозировал окончательный приход зимы в Москву к началу декабря.