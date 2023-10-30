Синоптик Варакин спрогнозировал окончательный приход зимы в Москву к началу декабря

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что до конца ноября температура воздуха в Москве и близлежащих регионах будет носить неустойчивый характер, а окончательный приход зимы можно ожидать к началу декабря.

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт отметил, что первая половина текущей недели в столичном регионе будет тёплой, до +10...+12 °С, что выше дневной нормы на шесть — семь градусов.

Затем тёплый циклон переместится в сторону Поволжья, что принесёт похолодание до 0 °С.

В предпраздничные дни и до 7 ноября сохранится тренд на тёплую погоду, и температура вновь окажется выше дневной нормы.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», жителям Удмуртии напомнили об опасности выхода на тонкий лёд, который не способен выдержать вес человека.