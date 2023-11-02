В Красноярском крае 10-летняя школьница погибла из-за смартфона в ванной

В Красноярском крае 10-летняя школьница погибла из-за удара током в ванной комнате.

Об этом информирует сайт kp.ru со ссылкой на МВД по Красноярскому краю.

Вечером 1 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире нашли тело девочки без признаков насильственной смерти.

Рядом с ней в воде был обнаружен смартфон, который находился на зарядке.

Девочка в момент гибели находилась дома одна. Её родители были на работе.

Тело ребёнка вечером обнаружили её мама и дедушка.

В августе СК возбудил дело после гибели малыша из-за зарядки от телефона в Новокузнецке.