В Красноярском крае 10-летняя школьница погибла из-за смартфона в ванной
- Gettyimages.ru
Об этом информирует сайт kp.ru со ссылкой на МВД по Красноярскому краю.
Вечером 1 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире нашли тело девочки без признаков насильственной смерти.
Рядом с ней в воде был обнаружен смартфон, который находился на зарядке.
Девочка в момент гибели находилась дома одна. Её родители были на работе.
Тело ребёнка вечером обнаружили её мама и дедушка.
В августе СК возбудил дело после гибели малыша из-за зарядки от телефона в Новокузнецке.