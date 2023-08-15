СК возбудил дело после гибели малыша из-за зарядки от телефона в Новокузнецке
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«По данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в заявлении.
Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти ребёнка. Следователи проанализируют причины и условия, из-за которых погиб мальчик.
Ранее сообщалось, что в Новокузнецке полуторагодовалый ребёнок погиб после того, как лизнул провод зарядки от смартфона. Это произошло, когда мальчик играл в спальне родителей. Там на зарядке стоял смартфон с магнитным проводом.