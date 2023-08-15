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СК возбудил дело после гибели малыша из-за зарядки от телефона в Новокузнецке

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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту смерти ребёнка, который задел провод зарядки от мобильного телефона в одной из квартир в Заводском районе города Новокузнецка.
СК возбудил дело после гибели малыша из-за зарядки от телефона в Новокузнецке
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в заявлении.

Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти ребёнка. Следователи проанализируют причины и условия, из-за которых погиб мальчик.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке полуторагодовалый ребёнок погиб после того, как лизнул провод зарядки от смартфона. Это произошло, когда мальчик играл в спальне родителей. Там на зарядке стоял смартфон с магнитным проводом.

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