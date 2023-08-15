В Новокузнецке малыш погиб от удара током из-за провода зарядки от смартфона
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что ЧП произошло, когда ребёнок играл в спальне родителей. Там на зарядке стоял смартфон с магнитным проводом, заказанным на одной из торговых площадок.
32-летняя мать ребёнка отвлеклась и не заметила, что ребёнок взял провод. Малыш скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее стало известно, что в Махачкале подросток 2009 года рождения погиб от удара током, взобравшись на вагон-цистерну на железнодорожной станции.