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В Новокузнецке малыш погиб от удара током из-за провода зарядки от смартфона

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В Кемеровской области полуторагодовалый ребёнок погиб после того, как лизнул провод зарядки от смартфона.
В Новокузнецке малыш погиб от удара током из-за провода зарядки от смартфона
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что ЧП произошло, когда ребёнок играл в спальне родителей. Там на зарядке стоял смартфон с магнитным проводом, заказанным на одной из торговых площадок. 

32-летняя мать ребёнка отвлеклась и не заметила, что ребёнок взял провод. Малыш скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. 

Ранее стало известно, что в Махачкале подросток 2009 года рождения погиб от удара током, взобравшись на вагон-цистерну на железнодорожной станции.

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