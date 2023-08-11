Подросток погиб от удара током на вагоне-цистерне в Махачкале

Подросток 2009 года рождения погиб от удара током, взобравшись на вагон-цистерну на железнодорожной станции в Махачкале.

Об этом информирует Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По данным следствия, трагедия произошла в четверг, 10 августа.

«Несовершеннолетний 2009 года рождения взобрался на вагон-цистерну, дотронулся до контактного провода и получил смертельный удар электрической дугой», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Москве скончался 22-летний рабочий во время работ в электрощитовой вследствие удара током.