Подросток погиб от удара током на вагоне-цистерне в Махачкале
- РИА Новости
Об этом информирует Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По данным следствия, трагедия произошла в четверг, 10 августа.
«Несовершеннолетний 2009 года рождения взобрался на вагон-цистерну, дотронулся до контактного провода и получил смертельный удар электрической дугой», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее сообщалось, что в Москве скончался 22-летний рабочий во время работ в электрощитовой вследствие удара током.