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Подросток погиб от удара током на вагоне-цистерне в Махачкале

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Подросток 2009 года рождения погиб от удара током, взобравшись на вагон-цистерну на железнодорожной станции в Махачкале.
Подросток погиб от удара током на вагоне-цистерне в Махачкале
  • РИА Новости

Об этом информирует Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По данным следствия, трагедия произошла в четверг, 10 августа.

«Несовершеннолетний 2009 года рождения взобрался на вагон-цистерну, дотронулся до контактного провода и получил смертельный удар электрической дугой», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Москве скончался 22-летний рабочий во время работ в электрощитовой вследствие удара током.

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