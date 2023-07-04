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В Москве 22-летний рабочий погиб от удара током

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В Москве недалеко от жилого дома на улице Маргелова (САО) в результате несчастного случая умер 22-летний рабочий. Молодой человек скончался во время работ в электрощитовой вследствие удара током.
В Москве 22-летний рабочий погиб от удара током
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефёдова.

Она уточнила, что мужчина работал над отладкой систем в помещении электрощитовой, когда получил удар током. От полученных травм он скончался на месте.

Правоохранительные органы работают на месте происшествия. Для координации их действий прибыл заместитель Савёловского межрайонного прокурора Яков Путнин.

Савёловская межрайонная прокуратура проконтролирует ход расследования, а также результаты процессуальной проверки, резюмировала Нефёдова.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Дзержинском районе Новосибирска 70-летнего пенсионера убило током во время ловли рыбы.

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