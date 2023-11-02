Жителя Сахалинской области будут судить за угрозу подорвать детский сад гранатой

Неоднократно судимый житель Корсакова Сахалинской области после угрозы подорвать детский сад гранатой предстанет перед судом за ложное сообщение о готовящемся взрыве.

Об этом информирует управление МВД России по региону.

Отмечается, что 29 сентября мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил в экстренную службу на единый номер «112» и заявил диспетчеру, что имеет при себе гранату и идёт в детский сад с намерением взорвать его.

По данным ведомства, взрывных устройств и оружия на месте возможного теракта обнаружено не было.

Ранее в Петербурге учителя физкультуры арестовали за надругательства в детском лагере.

Также в Запорожской области передали в суд дело не сообщившего о подготовке теракта жителя.