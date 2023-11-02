RT в Telegram
Подпишись

Жителя Сахалинской области будут судить за угрозу подорвать детский сад гранатой

Короткая ссылка
Неоднократно судимый житель Корсакова Сахалинской области после угрозы подорвать детский сад гранатой предстанет перед судом за ложное сообщение о готовящемся взрыве.

Об этом информирует управление МВД России по региону.

Отмечается, что 29 сентября мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил в экстренную службу на единый номер «112» и заявил диспетчеру, что имеет при себе гранату и идёт в детский сад с намерением взорвать его.

По данным ведомства, взрывных устройств и оружия на месте возможного теракта обнаружено не было.

Ранее в Петербурге учителя физкультуры арестовали за надругательства в детском лагере.

Также в Запорожской области передали в суд дело не сообщившего о подготовке теракта жителя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить