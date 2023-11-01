В Петербурге учителя физкультуры арестовали за надругательства в детском лагере

В Петербурге суд заключил под стражу учителя физкультуры, которого обвиняют в развращении несовершеннолетнего.

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Об этом пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга. Мужчину обвиняют в шести эпизодах. Ранее сообщалось, что подозреваемая в совращении школьника в Челябинской области учительница уволилась по собственному желанию.