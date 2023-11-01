В Петербурге учителя физкультуры арестовали за надругательства в детском лагере
В Петербурге суд заключил под стражу учителя физкультуры, которого обвиняют в развращении несовершеннолетнего.
- Gettyimages.ru
Об этом пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.
Мужчину обвиняют в шести эпизодах.
Ранее сообщалось, что подозреваемая в совращении школьника в Челябинской области учительница уволилась по собственному желанию.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен