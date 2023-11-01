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Инфекционист Чуланов: для людей из групп риска очень важна вакцинация против гриппа

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Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов заявил, что к группам риска по гриппу относятся дети, взрослые старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины.
Инфекционист Чуланов: для людей из групп риска очень важна вакцинация против гриппа
  • РИА Новости

«Для лиц из групп риска очень важна вакцинация против гриппа, так как она позволяет предотвратить развитие тяжёлого течения и осложнений заболевания», — сказал эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, осложнения гриппа могут развиться в первые дни после начала заболевания или в более поздний период, через один-два месяца после выздоровления.

«Ранние осложнения гриппа могут возникнуть не только у людей из групп риска, но и у молодых здоровых людей. Нередко осложнения возникают вследствие перенесённой на ногах инфекции», — добавил Чуланов.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.

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