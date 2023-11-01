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В ГД внесли законопроект против фиктивных браков с иностранцами

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В Госдуму внесли законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками с иностранными гражданами.
В ГД внесли законопроект против фиктивных браков с иностранцами
  • РИА Новости

Соответствующий документ размещён в электронной базе ГД.

Законопроектом предлагается установление минимального срока в размере двух лет состояния в браке с россиянином при отсутствии ребёнка, рождённого в браке, для получения разрешения на временное проживание в упрощённом порядке.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить представителям недружественных государств иметь доли или акции в компаниях, управляющих СМИ. Копия письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении RT.

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