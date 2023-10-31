RT в Telegram
Подпишись

В ГД предложили запретить ряду иностранцев иметь доли в компаниях, управляющих СМИ

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить представителям недружественных государств иметь доли или акции в компаниях, управляющих СМИ. Копия письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении RT.
В ГД предложили запретить ряду иностранцев иметь доли в компаниях, управляющих СМИ
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

В обращении законодатель отметил, что иностранные государства, физические и юридические лица, российские юридические лица с определённой долей иностранного участия не имеют права владеть более чем 20% в уставном капитале юридических лиц — участников учредителя СМИ.

Данная норма, как напомнил Фёдоров, в своё время была принята в целях ограничения иностранного информационного влияния внутри России.

В то же время это ограничение в равной степени касается как представителей государств, с которыми у России сложились дружественные, союзнические взаимоотношения, так и организаций, представляющих страны, официально внесённые в реестр недружественных, чьи правительства проводят антироссийскую экономическую и информационную политику, отметил Фёдоров.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Федеральный закон «О средствах массовой информации» в части введения нормы, запрещающей представителям недружественных стран владеть какой-либо долей в российских юридических лицах — участниках учредителя СМИ», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что более 60 физических и юридических лиц были исключены из реестра иностранных агентов в России по разным основаниям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить