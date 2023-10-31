В ГД предложили запретить ряду иностранцев иметь доли в компаниях, управляющих СМИ

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить представителям недружественных государств иметь доли или акции в компаниях, управляющих СМИ. Копия письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что иностранные государства, физические и юридические лица, российские юридические лица с определённой долей иностранного участия не имеют права владеть более чем 20% в уставном капитале юридических лиц — участников учредителя СМИ.

Данная норма, как напомнил Фёдоров, в своё время была принята в целях ограничения иностранного информационного влияния внутри России.

В то же время это ограничение в равной степени касается как представителей государств, с которыми у России сложились дружественные, союзнические взаимоотношения, так и организаций, представляющих страны, официально внесённые в реестр недружественных, чьи правительства проводят антироссийскую экономическую и информационную политику, отметил Фёдоров.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Федеральный закон «О средствах массовой информации» в части введения нормы, запрещающей представителям недружественных стран владеть какой-либо долей в российских юридических лицах — участниках учредителя СМИ», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что более 60 физических и юридических лиц были исключены из реестра иностранных агентов в России по разным основаниям.