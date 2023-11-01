Специалист Горячева разъяснила механизм оформления рассрочки в магазинах

Директор «Кредитного союза» Светлана Горячева заявила, что в магазинах под видом рассрочки оформляют кредиты, но на сумму меньшую, чем стоимость товаров.

«Если вы как потребитель берёте товар в магазине, который предоставляет рассрочку, то вы явно переплатите за этот товар, а магазин получит сверхприбыль», — отметила Горячева в беседе с URA.RU.

Вместе с тем, по её словам, если правильно воспользоваться рассрочкой, то можно и сэкономить.

«Помните, что магазин готов продать товар дешевле как минимум на 10%. Только за покупку наличными скидку никто не предоставляет. Сэкономить можно, оформив рассрочку и закрыв кредит досрочно. Перед этим, конечно же, необходимо изучить условия договора в части досрочного погашения», — пояснила эксперт.

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