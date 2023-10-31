Психолог Булгакова рекомендовала заменить импульсивный шопинг на спорт

Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова рассказала, как перестать заниматься импульсивным шопингом.

«Для начала нужно замедлиться и оглянуться вокруг. Что говорят обо мне все эти предметы? Юбка «вот похудею», тетради «на чёрный день», пустые баночки из-под крема? Будут ли меня принимать и любить в обществе без них? Что даёт мне конкретно эта вещь? Что я испытываю, когда беру её в руки?» — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, ненужные вещи можно отдать в переработку, в группы помощи или друзьям либо продать.

Как отметила Булгакова, для снятия стресса есть, например, спорт.

«Порядок в шкафу — порядок в голове. Вам будет легче дышать, если найдёте в себе силы расхламиться», — заключила она.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс.Маркет» сообщала, что о предстоящей ноябрьской распродаже знают четыре из пяти россиян, пользующихся интернетом. Три четверти респондентов намерены приобрести товары во время 11.11.