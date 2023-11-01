Муфтий Татарстана заявил, что беспорядки в Махачкале спровоцировал Запад

Председатель духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были спровоцированы извне, в том числе к этому причастны спецслужбы западных государств.

Как пишет URA.RU, об этом Самигуллин написал в своём Telegram-канале.

В связи с этим муфтий попросил «проявить снисхождение» к участникам беспорядков в дагестанском аэропорту.

Ранее RT в пресс-службе Верховного суда Дагестана сообщили, что число арестованных по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы возросло до 17.

Российский президент Владимир Путин заявил, что события в Махачкале были инспирированы с участием Украины и западных спецслужб.