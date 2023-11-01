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RT: число арестованных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 17

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Число арестованных по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы возросло до 17, сообщили RT в пресс-службе Верховного суда Дагестана.
RT: число арестованных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 17
  • © AP Photo

«Число арестованных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 17», — сказали RT.

Ранее суд в Дагестане арестовал пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.

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