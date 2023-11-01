RT: число арестованных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 17
Число арестованных по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы возросло до 17, сообщили RT в пресс-службе Верховного суда Дагестана.
- © AP Photo
«Число арестованных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 17», — сказали RT.
Ранее суд в Дагестане арестовал пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.
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