Суд арестовал пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Суд в Дагестане арестовал пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Об этом сообщили в Верховном суде республики, пишет ТАСС.

«Мужчины признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП России», — сообщил собеседник агентства.

Одному из них назначено наказание в виде административного ареста сроком на десять суток, четверым — аналогичное наказание сроком на шесть суток.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что события в Махачкале были инспирированы с участием Украины и западных спецслужб.