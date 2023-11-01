RT в Telegram
Подпишись

Депутат: в России существует полноценное обследование при беременности по ОМС

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал предложение о введении бесплатных исследований перед беременностью для молодых семей.
Депутат: в России существует полноценное обследование при беременности по ОМС
  • РИА Новости

По словам парламентария, в России существует полноценное обследование при ведении беременности.

«И я бы не сказал, что там чего-то не хватает. Это дело ведут очень хорошо. И это всё для пациента бесплатно, по ОМС», — добавил Тумусов.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести для молодых семей полноценный комплекс подготовки к беременности по полису обязательного медицинского страхования.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить