Депутат: в России существует полноценное обследование при беременности по ОМС

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал предложение о введении бесплатных исследований перед беременностью для молодых семей.

По словам парламентария, в России существует полноценное обследование при ведении беременности.

«И я бы не сказал, что там чего-то не хватает. Это дело ведут очень хорошо. И это всё для пациента бесплатно, по ОМС», — добавил Тумусов.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести для молодых семей полноценный комплекс подготовки к беременности по полису обязательного медицинского страхования.

Подробнее — в материале RT.