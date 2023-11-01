Депутат: в России существует полноценное обследование при беременности по ОМС
- РИА Новости
По словам парламентария, в России существует полноценное обследование при ведении беременности.
«И я бы не сказал, что там чего-то не хватает. Это дело ведут очень хорошо. И это всё для пациента бесплатно, по ОМС», — добавил Тумусов.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести для молодых семей полноценный комплекс подготовки к беременности по полису обязательного медицинского страхования.
Подробнее — в материале RT.