В ГД предложили ввести бесплатные исследования перед беременностью для молодых семей

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести для молодых семей полноценный комплекс подготовки к беременности по полису обязательного медицинского страхования. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что на фоне демографических проблем в последние десятилетия федеральные и региональные власти значительное внимание уделяют вопросам стимулирования рождаемости, в том числе интегрируют в нормативно-правовую базу многочисленные механизмы финансовой поддержки семей с малолетними детьми.

При этом у молодых пар, которые только готовятся к беременности или могут продолжительное время испытывать трудности в данном вопросе, возникает желание более подробно ознакомиться с персональными медицинскими показаниями — исследованиями и анализами, часть из которых нельзя получить на бесплатной основе по полису обязательного медицинского страхования.

В итоге они вынуждены тратить значительные семейные средства (нередко шестизначную сумму) на коммерческие медицинские исследования, что для многих пар является существенной тратой, отметил парламентарий.

«С учётом государственной политики, направленной на повышение рождаемости, а также ст. 38 Конституции Российской Федерации, устанавливающей, что материнство и детство, семья находятся под защитой государства, прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания в системе обязательного медицинского страхования единого комплекса анализов и исследований для молодых семей (где одному из супругов не более 35 лет) для полноценной подготовки к периоду беременности, возможности определения существующих проблем с репродуктивным здоровьем и путей их решения», — говорится в тексте обращения.

Ранее президент России Владимир Путин назвал сложной ситуацию с рождаемостью в стране.