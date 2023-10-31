Песков заявил, что западные компании будут выходить с рынка на условиях правкомиссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные компании будут выходить с отечественного рынка на условиях российской правительственной комиссии.

Он отметил, что свободного выхода западных компаний с российского рынка «быть не может».

Песков уточнил, что комиссия это строго регулирует, ставя детальные условия.

При этом представитель Кремля добавил, что также есть западные компании, которые остаются работать в России и продолжают заниматься весьма выгодным бизнесом.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что внешнее давление стало стимулом для роста собственных производств России.

В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ВВП России за семь месяцев с начала года вырос на 2%.