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Врач Терещенко рассказала о причинах развития атеросклероза

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Медицинский директор компании «ЛабКвест+Q-Клиника», кандидат медицинских наук Ирина Терещенко рассказала, что при атеросклерозе у пациента сужается просвет сосудов.
Врач Терещенко рассказала о причинах развития атеросклероза
  • Gettyimages.ru
  • © andrei_r

«На развитие атеросклероза влияют внешние факторы, среди которых есть несбалансированное питание, курение, отсутствие физической активности и наличие лишнего веса», — цитирует эксперта издание «Вести Подмосковья».

По словам Терещенко, свою роль играет и генетическая предрасположенность, состояние печени.

Как отметила эксперт, холестерин повышается с возрастом, то есть чем старше человек, тем выше риски.

Терещенко советует отказаться от вредных привычек, привыкнуть к умеренным физическим нагрузкам, снизить употребление пищи с высоким содержанием жиров, трансжиров и сахара.

«А ещё необходимо проходить регулярные лабораторные исследования. Атеросклероз способен очень долго не проявляться», — добавила эксперт.

Ранее врач-психиатр Александр Мещеряков, автор новой книги «Скатертью тревога», рассказал в интервью сайту kp.ru, что генерализованное тревожное расстройство является наиболее распространённым среди прочих расстройств психики. Причём в некоторых случаях человек не чувствует эмоционального дискомфорта.

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