В ГД внесли проект постановления о прекращении полномочий депутатов Власова и Белоусова

В Государственную думу внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата нижней палаты российского парламента от ЛДПР Василия Власова.

Проект опубликован в базе данных российского парламента.

Также предлагается прекратить полномочия депутата от фракции «Справедливая Россия — За правду» Вадима Белоусова.

Их депутатские полномочия предлагается прекратить с 1 ноября.

Ранее сообщалось, что комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и мандатным вопросам просит снять полномочия с Власова и Белоусова.

Власов в разговоре с RT прокомментировал намерение комиссии добиться того, чтобы его лишили мандата за прогулы.

Как отметил Власов, он пытался передать комиссии по вопросам депутатской этики «материалы касательно работы, заседаний, того, как они проходили», однако у него «никакие документы не взяли».